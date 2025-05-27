«Кукла в детских руках»: юные артисты города-героя едут на международный фестиваль
Учащиеся Детской театральной школы города Мурманска выступят на Международном фестивале-конкурсе детских любительских театров кукол «Кукла в детских руках».
Сегодня ребята вместе со своими преподавателями отправляются в Новокузнецк на фестиваль, организованный Кемеровским отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации для кукольных самодеятельных театров.
В этом году в фестивале примут участие 160 актёров из 13 коллективов нашей страны. Город-герой представляют воспитанники ДТШ и их преподаватели, члены Союза театральных деятелей России Елена Уварова и Мария Юрьева. В театре кукол имени Владимира Машкова «Сказ» заполярные артисты покажут интерактивный спектакль «Мыши в космосе».
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30052&page=1