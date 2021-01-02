«Кукольный киномир» посетит Ловозеро

2 января в ловозерском отделе истории, культуры и быта кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея начнёт работу выставка «Кукольный киномир». Жители и гости Ловозера смогут увидеть уникальные работы Оксаны Калашниковой.

Оксана создаёт интерьерные и портретные куклы из полимерной глины. Её работы вызывают искренние эмоции - «как живой!», а персонажей автора очень разнообразна: сказочные герои из фильма «Властелин колец», «Баба-Яга», «Морозко», российские телеведущие и актёры. Каждая кукла выполнена в единственном экземпляре.

Выставка будет работать по 29 января.