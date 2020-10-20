Мурманская область. Арктика (16+)20.10.20 12:30
«Кулибинам» преступного мира не удалось перехитрить сотрудников мурманской колонии
При отработке оперативной информации сотрудники мурманской исправительной колонии строгого режима №17 в ходе досмотра посылки, адресованной осужденному от жителя Мурманска, обнаружили воздухонагреватель, в защитном корпусе которого был сделан тайник.
В тепловой пушке оказалась двойная стенка, за которой были спрятаны обмотанные в стекловату 9 мобильных телефонов различных марок, 5 адаптеров для зарядки электроники, 3 USB-кабеля, 8 пар наушников.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, по данному факту проводится проверка. Материалы проверки будут переданы в отдел полиции по месту регистрации отправителя посылки.
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Д.О. Вернер
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Д.О. Вернер.
15.10.20 21:46
У Вас политическая ошибка в заголовке! Правильно будет "В Мурманске почтили память воинов, отстоявших СОВЕТСКОЕ Заполярье в годы Великой Отечественной войны"
Vjhtvfy
15.10.20 11:43
Ну, рас*******ся Чибис! Всё-то у него прекрасно, чудесно и превосходно. Осень уже на улице - пора прекращать слащавые песни. * - купюры внесла редакция.
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