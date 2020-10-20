«Кулибинам» преступного мира не удалось перехитрить сотрудников мурманской колонии

При отработке оперативной информации сотрудники мурманской исправительной колонии строгого режима №17 в ходе досмотра посылки, адресованной осужденному от жителя Мурманска, обнаружили воздухонагреватель, в защитном корпусе которого был сделан тайник.

В тепловой пушке оказалась двойная стенка, за которой были спрятаны обмотанные в стекловату 9 мобильных телефонов различных марок, 5 адаптеров для зарядки электроники, 3 USB-кабеля, 8 пар наушников.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, по данному факту проводится проверка. Материалы проверки будут переданы в отдел полиции по месту регистрации отправителя посылки.