Кулинарные тенденции лета: окрошка популярнее шашлыков

Мужчины чаще женщин предпочитают окрошку, свекольник популярнее у женщин, а вот шашлыки любят все одинаково. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» и «Перекресток» по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Самым популярным летним блюдом у россиян оказалась окрошка. Об этом рассказали 4 из 10 опрошенных. На втором месте — шашлык (36%). Свекольник выбрали только 4%.

Ещё 19% назвали другие летние хиты: варёную кукурузу, кабачковые оладьи, овощной салат, зелёные щи со щавелем, фруктовое желе и мороженое. По сравнению с 2023 годом летние кулинарные пристрастия россиян практически не изменились.

Шашлыки любят одинаково сильно и мужчины, и женщины — 37 и 36% голосов соответственно. Окрошку же в качестве любимого блюда чаще называли представители сильного пола (42% против 38% среди женщин). А вот свекольник россиянки выбирали чаще мужчин (8% против 1%).

Респонденты в возрасте 35—45 лет чаще выбирают окрошку (46%), тогда как любители шашлыков — это в основном молодёжь до 35 лет (56%).

С ростом уровня доходов растёт любовь к традиционному холодному супу на квасе или на кефире, тогда как популярность шашлыков снижается.

Время проведения опроса: 22 апреля — 5 мая 2025 года.