«Культ еды»: мурманчан приглашают в атмосферу советского быта и гастрономических традиций

Сегодня, 3 октября, в 12 часов в Мурманском областном краеведческом музее откроется новая выставка «Культ еды: край вкусных традиций». Она посвящена повседневной жизни и культуре питания жителей Крайнего Севера в советский период.

Экспозиция приглашает в гастрономическое путешествие по 1950–1980 годам. Посетители увидят: воссозданные интерьеры советской кухни, столовой и рыбного магазина, подлинные предметы быта - мебель, посуду, технику и фотоматериалы, рецепты, отражающие гастрономические привычки северян.

Как сообщает vk.com/murmanculture, этот проект стал победителем конкурса стажировок для представителей музеев Русского Севера, который проводится в рамках программы «Музеи Русского Севера» Благотворительного фонда «Доброта Севера» при поддержке компании «Северсталь».

Куратор выставки — специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Елена Коберницкая — работала над проектом в течение пяти месяцев совместно с наставником, директором Музейного объединения Ненецкого автономного округа Еленой Меньшаковой.

Выставка будет работать до 30 ноября 2025 года в выставочном зале музея (4-й этаж).

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457284494%2Fwall-139605315_31032