культарктика: пробуем арктическую кухню в самом центре Мурманска

С 24 по 26 мая в мурманском сквере на улице Воровского пройдёт V гастрономический фестиваль «Вкус Арктики».

Как сообщает vk.com/murmanculture, пельмени с треской и лососем, блинчики с крабом, вафли с рваной олениной, дирстроганов, тушеная оленина с овощами и лапшой, помакуха с палтусом и треской, мурманские «тошнотики», заебуриха поморская рыбная, солоники с морошкой, свиток с олениной - вот что можно будет попробовать на фестивале.

25 и 26 мая с 13.00 до 16.00 на открытой кухне шеф-повара представят своё фестивальное блюдо и расскажут о его истории и рецепте, принципах приготовления, особых ингредиентах, легендах и традициях арктической кухни, а также проведут зрелищные кулинарные мастер-классы.

Все три дня на сцене будут выступать талантливые музыканты, танцоры, актеры и артисты из разных уголков нашего региона: 24 мая - с 14.00 до 20.00; 25 и 26 мая - с 17.00 до 21.00

А ещё в программе традиционная арктическая почта с эксклюзивными открытками и лотерея с шансом выиграть классный мерч.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457273682%2Falbum-139605315_00%2Frev