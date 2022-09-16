«КультMIX» в Кольском Заполярье: творческие делегации региона поздравляют муниципалитеты с юбилеями

Творческие делегации самодеятельных коллективов Кольского Заполярья отправятся в Мончегорск и ЗАТО Александровск. Артисты поздравят жителей муниципалитетов с приближающимися юбилейными датами.

17 сентября Мончегорску исполнится 85 лет. В 15.00 на главной площади города пройдет концерт с участием ансамбля «Радость» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и коллектива «Колдовское зелье» Апатитского городского Дома культуры.

18 сентября в 15.00 вместе с артистами областного Дворца культуры с 65-летием города Гаджиево жителей поздравят ансамбль «Луявьр» Ловозерского дома культуры, педагоги детской школы искусств №1 посёлка Никель, а также эстрадная вокальная студия Зеленоборского Центрального дома культуры.

Как сообщает региональное Министерство культуры, выступления организованы в рамках проекта «КультMIX», особенностью которого являются обменные гастроли коллективов художественной самодеятельности нашего края. В этом году акция приурочена к юбилейным праздничным датам муниципальных образований и организована Министерством культуры Мурманской области совместно с ДК им. С.М. Кирова. Весной и летом творческие коллективы Кольского Заполярья в рамках акции побывали с концертами в Ловозере, Кандалакше и Зеленоборском.

Фото: https://gov-murman.ru