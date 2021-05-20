«Культура – прививка подлинных ценностей»: Андрей Чибис обсудил с работниками культуры насущные проблемы

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочую встречу с руководителями и сотрудниками учреждений культуры Мурманска и Североморска, главами региональных отделений творческих союзов. Разговор состоялся в неформальной обстановке на площадке Мурманской Детской театральной школы.

Прежде чем перейти к диалогу, губернатор поздравил заместителя директора ДТШ по учебной и творческой работе Елену Крынжину с избранием на пост председателя регионального отделения Союза театральных деятелей России.

«Хочу всех вас поблагодарить, потому что культура – это прививка подлинных ценностей. Это возможность для людей отдохнуть и вместе с тем развивать свой интеллект. Низкий поклон вам – работникам и руководителям учреждений культуры – за то, что вы делаете!», – сказал глава региона, открывая встречу.

Андрей Чибис подчеркнул, что даже в тяжёлый период пандемии, когда театры, концертные залы и музеи были закрыты на карантин, работники культуры не сдавались. Многочисленные мероприятия, проходившие онлайн, собирали огромное число просмотров. Кроме того, отметил губернатор, именно сотрудники учреждений культуры были в первых рядах волонтёров, оказывавших помощь пожилым северянам и инвалидам.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники встречи поделились с главой области самыми насущными, с их точки зрения, текущими проблемами региональной культуры. Ряд вопросов и предложений был принят к сведению и взят на контроль.