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Мурманская область. Арктика (16+)04.04.24 17:30

«Культура для школьников» предлагает юным северянам рассказать всей стране о семейных традициях

Стартовала Всероссийская акция «Семейные традиции», приуроченная к Году семьи в России. Акция проводится в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» и направлена на популяризацию традиций народов России.

До 14 апреля любой  школьник  нашей страны могут записать семейный видеоролик в одной или нескольких номинаций на выбор: «Традиционное пение», «Традиционный танец», «Игра на традиционных музыкальных инструментах», «Традиционная кухня», «Традиционные ремесла» и опубликовать в «личном кабинете» на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам акции члены жюри выберут 50 наиболее интересных работ, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Все творческие акции проекта «Культура для школьников» направлены на то, чтобы помочь детям найти своё призвание, расширить их знания о мире прекрасного, научить гордиться неповторимой культурой нашей великой страны.

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Роскультпроектом и Российским фондом культуры.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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