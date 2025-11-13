«Культура малой Родины»: Мурманский областной драмтеатр получил новый автобус для гастролей

Мурманский областной драматический театр получил новый грузопассажирский автобус для поездок на гастроли. Транспортное средство приобретено в рамках партийного проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» на общую сумму более 4,9 млн рублей.

Новый автобус специально предназначен для нужд театра. Он оснащён местами для восьми пассажиров и для перевозки декораций, реквизита и сценического оборудования.

«Новый автобус — это большая помощь для нашего театра. Теперь артисты могут легко добираться до отдалённых городов Мурманской области. Особенно удобно, что технические специалисты смогут приехать отдельно от артистов и заранее готовить сцену к выступлению», — отметила директор театра Светлана Асташенкова.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, партийный проект «Культура малой Родины» помогает театрам, музеям и другим учреждениям культуры по всей стране. Благодаря этой программе искусство становится доступнее для жителей даже небольших населенных пунктов. Артисты драмтеатра в ближайшее время отправятся на первые гастроли по городам и посёлкам Мурманской области.

Фото (Мария АГАПОВА): https://gov-murman.ru/info/news/556932/#&gid=1&pid=1