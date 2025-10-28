Культура саамов Мурманской области покорила Всероссийский форум в Петрозаводске

На Всероссийском культурном форуме коренных малочисленных народов России делегация нашего региона продемонстрировала богатство традиций и ремёсел Кольского Заполярья.

Как сообщает vk.com/murmanculture, мастер Татьяна Кожевина представила уникальную коллекцию саамского твёрдого рукоделия из фондов Ловозерского национального культурного центра. Гости форума увидели работы разных лет, демонстрирующие преемственность ремесленных традиций Заполярья.

Народный театр «Эллманнт» выступил на гала-концерте «Голос земли моей» с танцами «На киндище» и «Восьмёрка», наполненными древней символикой и движениями, отражающими гармонию с природой. Выступление коллектива получило высокую оценку зрителей и экспертов форума.

На конференции по сохранению традиций заместитель директора областного Дворца культуры имени С.М. Кирова Екатерина Крюкова представила успешный опыт Мурманской области по работе с нематериальным наследием.

Форум, организованный Министерством культуры РФ, впервые проходит в несколько этапов по всей стране и направлен на сохранение и развитие языков, обрядов и ремёсел коренных народов России, а также популяризацию их культурного наследия.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457284757%2Fwall-139605315_31166