Мурманская область. Арктика (16+)28.10.25 08:45

Культура саамов Мурманской области покорила Всероссийский форум в Петрозаводске

На Всероссийском культурном форуме коренных малочисленных народов России делегация нашего региона продемонстрировала богатство традиций и ремёсел Кольского Заполярья.

Как сообщает vk.com/murmanculture, мастер Татьяна Кожевина представила уникальную коллекцию саамского твёрдого рукоделия из фондов Ловозерского национального культурного центра. Гости форума увидели работы разных лет, демонстрирующие преемственность ремесленных традиций Заполярья.

Народный театр «Эллманнт» выступил на гала-концерте «Голос земли моей» с танцами «На киндище» и «Восьмёрка», наполненными древней символикой и движениями, отражающими гармонию с природой. Выступление коллектива получило высокую оценку зрителей и экспертов форума.

На конференции по сохранению традиций заместитель директора областного Дворца культуры имени С.М. Кирова Екатерина Крюкова представила успешный опыт Мурманской области по работе с нематериальным наследием.

Форум, организованный Министерством культуры РФ, впервые проходит в несколько этапов по всей стране и направлен на сохранение и развитие языков, обрядов и ремёсел коренных народов России, а также популяризацию их культурного наследия.

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457284757%2Fwall-139605315_31166

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-

Последние комментарии

Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Константин
26.10.25 13:28
Много разговоров и статей, видимость удачной реализации нацпроекта, по факту ничего не работает. Кто ни будь лично из вас пробовал на себе этот нацпроект? На портале «Работа России» одна вакансия в М
Комментарий к новости:Кадровый консультант помогает: в 2025 году в стране вступил в силу национальный проект «Кадры»
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Комментарий к новости:В рамках подготовки к новому отопительному сезону в Заозерске заменят более 1 км теплосетей
-

-

Наш регион-51

