Культура вождения в миллионниках: пешеходы хвалят Казань и Красноярск, водители — Москву и Омск

Пешеходы ставят на первое место по вежливости водителей Казани и Красноярска, тогда как сами автомобилисты выше всего оценивают культуру вождения в Москве и Омске. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 10 тысяч представителей экономически активного населения из городов-миллионников. Пешеходам и автолюбителям из мегаполисов предложили оценить уровень вежливости на дорогах в их городах.

По версии пешеходов, в топ-3 самых вежливых вошли водители Казани и Красноярска (средние оценки составляют по 3,8 балла из 5), Омска и Перми (по 3,7 балла), а также Москвы (3,6 балла). За последние три года, согласно динамике оценок, прогресс в соблюдении правил дорожного движения больше всего заметен в Казани (+1,1 балла), Омске (+0,8 балла) и Красноярске (+0,7 балла). Правда, красноярские пешеходы явно расходятся во мнении с водителями: благодаря оценкам тех, у кого нет машины, мегаполис попал в лидеры рейтинга, в то время как автомобилисты снизили свою оценку коллегам с 3,7 до 3,3 балла.

В целом же, с точки зрения самих автомобилистов, самыми вежливыми в 2026 году стали водители Москвы и Омска (в среднем по 3,6 балла из 5). В Перми водители тоже высоко оценили друг друга (3,5 балла). В Волгограде, Санкт-Петербурге и Челябинске культуру вождения оценили на 3,4 балла. При этом в Челябинске пешеходы, напротив, поставили одну из самых низких оценок среди всех городов (3,1 балла).

За последние три года автомобилисты стали оценивать навыки вождения екатеринбуржцев ниже (3,3 против 3,6 в 2023 году). Однако хуже всего с вежливостью обстоят дела в Воронеже. В этом городе пешеходы уменьшили свои оценки по сравнению с 2023 годом — с 3,1 до 2,9 балла. Водители Воронежа тоже оценили себя ниже, чем три года назад (3,0 против 3,2). Город оказался на последнем месте рейтинга и среди пешеходов, и среди автовладельцев.

Контекстный анализ комментариев показывает, что пешеходов больше всего раздражает невежливость автовладельцев на «зебрах» — особенно на нерегулируемых переходах, где водители нередко даже не притормаживают. Почти так же часто звучат жалобы на парковку на тротуарах и езду по пешеходным зонам. Отдельная боль — скоростная езда по лужам.

Водителей, в свою очередь, по-прежнему, раздражает отсутствие «поворотников» и хаотичные перестроения. Чаще всего эти претензии адресованы таксистам и водителям каршеринга. Любители громкой музыки, из-за которых не слышно сигналов, тоже остаются в топе раздражающих факторов, наряду с гонщиками без глушителей.

Несмотря на претензии к культуре вождения, динамика оценок показывает, что конфликтность на дорогах постепенно снижается: за последние пять лет разрыв между тем, как пешеходы и водители оценивают культуру вождения, значительно сократился, а средние оценки в большинстве мегаполисов выросли.

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
