Культурная программа для северян старшего поколения стартует в рамках проекта «Северное долголетие»

С 1 июля в Мурманской области Министерство культуры региона запускает три ключевые программы в рамках губернаторского проекта «Северное долголетие». Эти инициативы направлены на создание комфортной культурной среды и разнообразного досуга для северян старшего возраста. Кроме того, программа позволит найти единомышленников — активных пожилых людей и наладить межпоколенческое общение.

Одним из проектов станет «СОПКИ.БЕЗ ГРАНИЦ». Это пространства на базе детских библиотек, где представители старшего поколения смогут создавать совместные творческие проекты и обмениваться опытом с детьми и молодежью. Такие точки притяжения для северян появятся почти во всех муниципалитетах. Например, в Снежногорске 1 июля состоялась стартовая площадка «Новая энергия со старшим поколением», где юные и пожилые участники смогли попробовать свои силы в игровой программе и викторинах, а завершили праздник составлением плакатов желаний и совместным чаепитием.

Программа «Культурная серебряная жизнь» предложит разнообразные досуговые мероприятия: от литературных гостиных до мастер-классов и танцевальных вечеров. В Кандалакше 5 июля пройдёт презентация проекта «Северное долголетие» с тематическими площадками, а в Ковдоре 1 июля стартует праздничная программа «Гиперборея. Северное долголетие» с выступлениями творческих коллективов и мастер-классами. В Печенге северян «серебряного возраста» приглашают на квиз «Лучший кулинарный рецепт», который состоится в Центре культуры 11 июля. А в Умбе 12 июля можно будет окунуться в атмосферу фестиваля «Серебро» с поморской гребной регатой и чествованием семейных пар, которые прожили в браке много лет. В Мурманске 25 июля пройдёт народное караоке во Дворце культуры «Первомайский», где участники исполнят любимые песни прошлых лет. С 1 июля во всех муниципалитетах регулярно проходят тематические танцплощадки.

Третье направление — «Серебряное созвездие талантов» — предусматривает создание творческих студий при уже действующих народных коллективах для раскрытия потенциала северян старшего возраста. За подробностями программы жители муниципалитетов могут обратиться в ближайший Дом культуры.

Подробная информация о мероприятиях доступна на сайтах муниципалитетов и учреждений культуры. Также все самые главные события можно найти на региональном портале «Наш Север» в разделе афиша в подборке «Северное долголетие».

Напомним, проект «Северное долголетие» стартовал с 1 июля этого года. Он создан по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках реализации стратегического плана «На Севере — жить!» и объединяет в себе несколько направлений. Это межведомственная программа, которая объединяет усилия сразу нескольких региональных ведомств: министерства труда и социального развития, министерства здравоохранения, Минкульта и Минспорта. Такой комплексный подход позволит повысить качество жизни и создать комфортные условия для самореализации старшего поколения в Кольском Заполярье. Он охватывает все ключевые аспекты — от здоровья до культурного досуга и социальной активности.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549599/#&gid=1&pid=2