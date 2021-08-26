Культурно-деловой центр «Новый Мурманск» вытеснит промышленные объекты города на западный берег Кольского залива

Культурно-деловой центр «Новый Мурманск», строительство которого запланировано на портовой территории бывшего судоремонтного завода в Мурманске, сможет принимать около 10 тысяч человек, в том числе и туристов, в год. Об этом вчера в ходе круглого стола Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики сообщила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Проект центра «Новый Мурманск» с объёмом инвестиций около 16 млрд рублей предполагает создание крытого тематического парка, самого масштабного в России музея Арктики, конгресс-центра для проведения федеральных и международных мероприятий, апартаментов для туристов, офисных помещений, магазинов, фуд-корта, кафе и ресторанов с арктической кухней и многим другим.

«Новый Мурманск» рассчитан на то, что количество посетителей внутри будет около 10 тысяч человек в год. Он находится в пешей доступности в центре города, и мы надеемся, что вся портовая территория будет постепенно реновироваться и промышленные объекты будут постепенно переезжать на западный берег Кольского залива», - сказала Ольга Кузнецова во время круглого стола Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики при участии компании «Squire Patton Boggs» в рамках председательства России в Арктическом экономическом совете «Реализация инфраструктурных проектов в Арктике на основе ГЧП: опыт и перспективы».

Как сообщает ТАСС, вице-губернатор отметила, Мурманск - портовый город, но в нём сегодня отсутствует набережная. «Вся береговая линия в основном занята портовыми зданиями, логистическими (объектами), рыбным портом, угольным портом и другими терминалами. Сейчас мы начали работу, чтобы в черте города эти территории реновировать и переориентировать их профиль на такую гражданскую инфраструктуру, которая была бы в целом ориентирована и на местное население, и на развитие в том числе туризма», - пояснила она.

По данным комитета по туризму Мурманской области, за семь месяцев 2021 года Заполярье посетили 250 тысяч туристов, что близко к допандемийным показателям. Власти Мурманской области намерены увеличить турпоток до 1 млн человек в год в ближайшие несколько лет, проводя как минимум одно мероприятие для туристов в неделю.