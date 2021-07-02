Культурно-досуговый центр в селе Минькино будет построен к концу года

В селе Минькино в рамках национального проекта «Культура» возводится здание культурно-досугового центра (КДЦ). На данный момент строители приступают к укладке стен. Всего на строительство выделено 74,75 млн рублей.

В современном и многофункциональном КДЦ планируют оборудовать зал для выступлений, классы для занятий кружков и секций и библиотеку. Кроме того, на прилегающей к центру территории появится игровая детская площадка.

Культурно-досуговый центр станет точкой притяжения для жителей села Минькино, местом общения и проведения культурного и творческого досуга.

Новый центр откроется для посетителей в конце года, сообщает Министерство культуры Мурманской области.