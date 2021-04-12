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Мурманская область. Арктика (16+)12.04.21 12:00

Культурно-исторические объекты в посёлке Корзуново, где служил Юрий Гагарин, нуждаются в реставрации

Активисты ОНФ в Мурманской области направили обращение в адрес губернатора региона Андрея Чибиса с просьбой принять меры, направленные на сохранение культурно-исторических объектов в п. Корзуново Печенгского района. В преддверии Дня космонавтики общественники побеседовали с представителями средней общеобразовательной школы №7 имени Ю.А. Гагарина, расположенной в сельском поселении. Педагоги посетовали: фасаду здания, в котором оборудован музей, посвященный Герою Советского союза Юрию Гагарину, требуется ремонт. Также необходимо заменить входную дверь. Кроме того, мемориальная доска в честь Юрия Алексеевича, установленная на здании музея, не зарегистрирована должным образом и не входит в реестр памятных (мемориальных) объектов.

Нуждаются в реставрации и бюсты космонавтов Юрия Гагарина и Георгия Шонина, лётчиков Ивана Корзунова и Василия Адонкина, установленные на Аллее Героев в Корзуново, а также обелиск авиаторам 46-го штурмового авиационного Печенгского дважды Краснознаменного полка ВВС Северного флота: его бетонное основание разрушается, установленные на нем три металлические колонны сильно поражены коррозией. А сама аллея не обустроена стационарным освещением.

«Состояние всех этих объектов, конечно, удручает, ведь речь идёт о ключевых вехах нашей истории и преемственности поколений. Нельзя забывать о том, что за успешными полетами стоят тысячи людей, десятки трудовых коллективов, которые делали и продолжают делать всё от них зависящее ради развития космической отрасли. Нельзя забывать лётчиков, защищавших в годы Великой Отечественной войны нашу Родину, зачастую – ценой собственной жизни. Я благодарю губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и сенатора РФ от нашего региона Татьяну Кусайко, поддержавших инициативу ОНФ. Благодаря им уже принято решение о выделении денежных средств на реконструкцию. Надеюсь, в наш следующий визит в Корзуново мы уже сможем оценить её результаты», - отметил член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.  

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