Культурно-выставочный центр Русского музея приглашает северян на выставку к 120-летию Алексея Пахомова

В Культурно-выставочном центре Русского музея (г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3, II этаж) начала работу выставка, посвященная 120-летию со дня рождения Алексея Пахомова – графика, живописца и педагога, члена Академии художеств СССР, народного художника СССР.

Алексей Пахомов родился 2 октября 1900 года в деревне Варламово Вологодской губернии в крестьянской семье, и рано увлекся рисованием. По инициативе владельцев усадьбы дворян Зубовых был определен учеником в начальное училище в Кадникове, после окончания которого был отправлен в Петроград в училище технического рисования барона А.Л. Штиглица. Свое образование Алексей Федорович продолжил в Академии художеств. В конце 1920-х годов он уверенно входит в круг ленинградских графиков-иллюстраторов, обретает свой почерк, находит любимые темы и героев.

В блокадном Ленинграде Алексей Пахомов работал над серией, посвященной осажденному городу. Художественно-эмоциональная сила его работ заключается в вере в победу красоты и человечности даже в нечеловеческих условиях изнуренного голодом и войной города. В работе над блокадной серией Алексей Федорович зачастую приступал к выполнению композиции без предварительных зарисовок, уже в процессе обращаясь к натуре, чтобы сделать действующие лица и пейзажи живыми и убедительными.

С 1948 года Алексей Пахомов преподавал в Институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (с 1949 года – в звании профессора), где руководил отделением станковой графики.

Мастер является лауреатом Государственных премий СССР за серию литографий «Ленинград в дни войны и блокады» (1946), за иллюстрации и оформление сборника рассказов Л.Н. Толстого «Филипок» и «Азбука» (1973, посмертно).

Решая профессиональные задачи, Пахомов применял форму, близкую русской средневековой традиции. В изображении сцен из крестьянского быта использовал приемы языка фрески или иконы. Эти картины рождались на основе наблюдений и зарисовок, которые Пахомов делал постоянно, находился ли он на отдыхе в деревне, работал ли в городе или у себя в мастерской. В этих беглых набросках виден и меткий глаз наблюдателя, и талант рассказчика, умеющего обобщить и обыграть подмеченную жизненную ситуацию.

Особое место в творчестве Алексея Федоровича занимает мир детства. Все его радости и огорчения, новизна открытий, будничные заботы и фантазии оживают под чутким карандашом мастера. Композиции всегда наполнены меткими и емкими деталями, точностью найденных поз и жестов, яркой атрибутикой времени.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на выставке представлены графические работы мастера из собрания музея. Экспозиция работает по 6 декабря.

Напомним, с 28 сентября все отделы Мурманского областного художественного музея работают в обычном режиме с 11.00 до 19.00. Посещение по предварительной записи. Выходные дни – понедельник, вторник. Подробная информация на сайте музея.