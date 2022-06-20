Культурное наследие Русского Севера объединило тысячи северян на площадках фестиваля «Беломорье»

Более 4 тысяч гостей и 300 участников собрал на своих площадках межрегиональный фестиваль фольклора «Беломорье», который прошёл в эти выходные на юге Кольского полуострова. Праздник является одной из визитных карточек Мурманской области, собирая на своих площадках ценителей и продолжателей традиций коренных народов севера с 1981 года.

Открытие долгожданного фестиваля состоялось 17 июня в Кандалакше. В первый день во Дворце культуры «Металлург» собрались коллективы, народные мастера и блогеры из Республик Карелия и Коми, Ленинградской, Новгородской, Мурманской, Вологодской, Ярославской, Псковской, Архангельской областей, городов Санкт-Петербург и Москва. Под руководством фольклорного ансамбля «Поморочка» из посёлка Зеленоборский все гости фестиваля приняли участие в поморском хороводе. Программу первого фестивального дня продолжили мастер-классы от участников фестивалей, своим опытом с коллективами также поделилась гостья «Беломорья», известная российская певица Марина Девятова. Далее празднование первого дня фестиваля переместилось на Центральную площадь Кандалакши. Там прошёл концерт-презентация, где выступили участники мероприятия и Марина Девятова. Гостями первого фестивального дня стали более тысячи северян.

Основная программа развернулась в субботу в старинном поморском поселении Умбе. Красочный старт фестивалю был дан на мосту через одноименную реку. Коллективы-участники приняли участие в традиционном ярком шествии по Умбе-деревне, приветствуя жителей и гостей поселка. На открытии второго фестивального дня выступили заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева и министр культуры региона Ольга Обухова.

«Мы очень рады, что после пятилетнего перерыва на Терском берегу вновь проводится масштабный фольклорный фестиваль – мероприятие, которое по праву называют визитной карточкой Мурманской области! Центральное из событий, проводимых в нашем регионе в рамках Года культурного наследия народов России, собрало в Кандалакше и Умбе 300 талантливых участников из 7 регионов нашей страны. И это уникальная возможность для каждого из нас увидеть всю красоту богатых традиций Русского Севера на многочисленных площадках фестиваля», - отметила в своем обращении вице-губернатор Елена Дягилева.

Она также поздравила от имени губернатора Мурманской области Андрея Чибиса всех жителей и гостей Умбы с праздником, пожелав всем собравшимся на Октябрьской площади отличного настроения и много ярких впечатлений.

Далее северян ждал концерт коллективов-участников, которые познакомили всех собравшихся с традициями коренных народов Кольского Заполярья. Погружение в культуру продолжилось на тематических площадках, где гости могли не только увидеть, но и сами изготовить изделия народных промыслов, принять участие в традиционных играх и обрядах, полюбоваться показом традиционных костюмов народов Русского Севера, посмотреть перформансы и спектакли, а также принять участие в лекциях и попробовать блюда поморской кухни.

Одной из ключевых площадок «Беломорья» выступил коворкинг этноблогеров и волонтёров культуры. Участники обменялись мнениями, опытом и впечатлениями от фестиваля и обсуждали, как популяризировать народную культуру при помощи современного контента, как фольклорные фестивали влияют на сохранение нематериального наследия и как вовлекать местное сообщество в такие мероприятия.

Кульминацией праздника стал концерт «Поморская вечёрка» с участием специальных гостей: певицы Марина Девятовой, Андрея Кирякова и проекта «Три балалайки», фолк-бэнда «Шемрок» и ансамбля народной песни «Любава». Всего участниками мероприятий фестивального дня в Умбе стало около 3 тысяч человек.

Специально к мероприятию на территории Умбы были установлены колоритные фотозоны и тематические малые архитектурные формы. Эти оригинальные площадки, так понравившиеся гостям и участникам, останутся в поморском селе и по завершении праздничных мероприятий.

Межрегиональный фестиваль «Беломорье» организован Министерством культуры Мурманской области совместно с областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, администрациями Кандалакшского и Терского районов. В этот раз его проведение совпало с Годом культурного наследия народов России.

Как сообщает региональное Министерство культуры, программу праздника продолжил местный праздник «РыбаFest», организованный Терским районом. Сегодня на площади Регаты в Умбе гостей праздника ожидали интерактивные площадки, песенно-игровая программа, гастрономические ряды и работа «Города мастеров».

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457294886%2Fwall-4185250_154639