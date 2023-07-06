Культурному хабу «Контейнер-холл» исполнился один год

Новое современное молодёжное пространство появилось в Мурманске в 2022 году и за время своей работы стало одним из самых интересных мест для молодёжи, площадкой для проведения творческих мероприятий, экспериментов, мастер-классов, кинопоказов и встреч с интересными людьми.

За это время в «Контейнер-холле» проведено порядка 55 мероприятий, а в среднем ежемесячно его посещает 400 – 500 человек. Это уникальное пространство, созданное из морских контейнеров по инициативе заполярных архитекторов.

Напомним, проект реализован Центром городского развития Мурманской области при поддержке правительства Мурманской области, регионального министерства градостроительства и благоустройства, Мурманского морского торгового порта, АСИ «Молодёжь России», мурманского отделения Союза художников России. Также авторы проекта получили грант на его реализацию 1,3 млн рублей на форуме «Таврида» в Крыму.

Ознакомиться с афишей «Контейнер-холла» и часами работы всегда можно в «ВК» и телеграм-канале. Там же вы можно найти свежие новости, фото и видео отчеты с мероприятий, сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru