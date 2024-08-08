Культурные добровольцы Кольского Заполярья приняли участие во Всероссийском форуме волонтёров

Представителей федерального движения волонтеров культуры объединил Всероссийский форум волонтёров культуры в Ханты-Мансийске. Мероприятие собрало более 100 лидеров культурных инициатив, профильных ведомств и учреждений из 45 регионов России и 6 стран СНГ.

Участников форума ждало более 30 учебных модулей в сфере медиа и развития личного бренда, развития социального бизнеса, привлечения коммерческих средств для собственных инициатив, сохранения культурного наследия народов России. Главным итогом стало принятие стратегии развития культурного добровольчества России до 2030 года. В неё вошли предложения от участников форума.

Как сообщает региональное Министерство культуры, Мурманскую область на форуме представлял руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры культуры» Павел Родионов. Напомним, в Кольском Заполярье волонтёрами культуры являются более 2500 неравнодушных северян. При поддержке нацпроекта «Культура» они помогают организовывать и проводить крупные культурные события, заботиться о памятниках и объектах культурного наследия, а также заниматься популяризацией народного искусства и традиций. С апреля волонтёры культуры Кольского края заняты долгим и кропотливым трудом – помогают отреставрировать уникальные экспонаты библиотеки Свято-Никольского собора в Мурманске. Чтобы присоединиться к движению, достаточно зарегистрироваться на сайте Добро.рф и подать заявку на участие в одном из предлагаемых порталом мероприятий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/