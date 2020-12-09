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Мурманская область. Арктика (16+)09.12.20 13:15

Культурный «ReForum» объединил детские школы искусств на юге Мурманской области

В городе Полярные Зори прошёл культурный «ReForum». Проект реализован центром «АФРИКАНДА-АРТ» при поддержке Министерства культуры Мурманской области – летом 2020 года организация стала победителем конкурса грантов.

Девиз форума – «Вектор развития детских школ искусств. Создаём формулу успеха вместе». Партнерами стали детские школы искусств Кандалакши, Полярных Зорь, Африканды, Зеленоборского и Умбы.

«ReForum» – это несколько креативных пространств, связанных общей идеей. Организаторы предложили участникам музыкальные, хореографические и управленческие площадки, на которых проходили тематические онлайн- и офлайн-мероприятия – мастер-классы, мозговые штурмы, дискуссии, квесты, лаборатории, тренинги, проектная деятельность. Кроме того, в рамках форума работала лаундж-зона, где участники проекта могли в неформальной обстановке пообщаться, выпив чашечку чая или кофе.

Форум собрал мотивированных на творческое саморазвитие детей и подростков, обучающихся в школах искусств юга Мурманской области, а также их педагогов и профессиональное сообщество в сфере культуры.

По мнению организаторов, главная особенность проекта – эксперты. Для работы в этом качестве были специально приглашены выпускники школ искусств Мурманской области, которые получили среднее профессиональное и высшее образование в творческом направлении и успешно работают по специальности по всей России: Валерия Мишурова (г. Москва), Екатерина Пельтихина (г. Санкт-Петербург), Мария Суетина (г. Кировск), Михаил Козырев (г. Мурманск), Анна Ильиченко (г. Мурманск) и Ольга Саенкова (п. Африканда).

После церемонии закрытия эксперты Валерия Мишурова и Михаил Козырев сделали организаторам и участникам мероприятия творческий подарок – онлайн-концерт «Шедевры камерно-вокальной музыки».

Культурный «ReForum» стал мощным ресурсом для обмена опытом профессионалов разных поколений в области художественного образования. Одарённые дети и молодёжь, обучающиеся в настоящее время в школах искусств, получили стимул для дальнейшей профориентации и выбора профессии в сфере культуры и искусства.

Как сообщает региональное Министерство культуры, проект будет имеет продолжение – организаторы планируют подать заявку на поддержку Фонда президентских грантов. Благодаря этому аудитория форума расширится и участие смогут принять представители всех детских школ искусств Мурманской области. Кроме того, увеличится количество дней проведения и станет ширен спектр творческих направлений.

Комментарии

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Последние комментарии

Валерий
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Че вы дуру гоните, уже половину домов разрушено, народа уже нет, а вы хочет остальное загубить и карман себе набить, с*** вы, а не люди. * - купюры внесла редакция.
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юрий
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Рустем
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