«Культурный слой»: как археологи находят сокровища

В честь Дня археолога Мурманский областной художественный музей приглашает 15 августа в 13.00 юных исследователей и их родителей на мероприятие «Культурный слой».

Участники встречи узнают, как археологи находят сокровища, почему они работают кисточками вместо лопат и какие загадки скрывает от нас почва; изучат удивительные произведения искусства, которые были найдены во время раскопок, и, конечно же, примерят на себя роль настоящих ученых-археологов и «откопают» свой первый исторический артефакт.

Мероприятие платное, обязательная запись по телефону 45-63-10. (6+)

Фото: (Джорджо де Кирико. Археологи. 1927 г. Холст, масло. Национальная галерея современного искусства в Риме): https://vk.ru/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457276813%2Ff821fa8ec842ede314