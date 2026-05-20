Культурный взаимообмен и совместные проекты: итоги работы делегации Мурманской области на Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине

В рамках деловой программы состоялось несколько встреч министра культуры Мурманской области Ольги Обуховой с Департаментом культуры и туризма провинции Хэйлунцзян. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, организацию обменных гастролей и запуск совместных творческих проектов между учреждениями культуры Кольского Заполярья и Китая.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил делегацию Мурманской области за профессиональную и содержательную работу. Он отметил, что Китай — главный внешнеторговый партнер Мурманской области по итогам 2025 года, и регион продолжает расширять это взаимодействие, а юбилейная выставка стала важным шагом в укреплении сотрудничества.

«Наши страны связывает не только экономика, но и долгие годы взаимного интереса к культуре друг друга. Такие встречи с коллегами из Департамента культуры и туризма провинции Хэйлунцзян помогают нам договориться о реальных гастролях и совместных проектах, которые увидят жители и Мурманской области, и Харбина. Язык искусства не требует перевода, если творчество одного народа находит искренний отклик у другого — это и есть настоящий культурный мост без границ», — поделилась Ольга Обухова.

Ярким подтверждением этому стало выступление заслуженного народного самодеятельного коллектива РФ ансамбля эстрадной песни «Тоника» из Североморска. Артисты выступили на стенде Мурманской области сразу после церемонии открытия ЭКСПО, а вечером того же дня дали сольный концерт на престижной площадке Харбинского оперного театра. Вместе с коллективом на сцену вышла юная северная звёздочка Аня Заграбская.

«В декабре во время поездки в школу №266 в Снежногорске познакомился с Аней Заграбской, которая своим пением поразила весь зал. После концерта мама Ани рассказала о мечте дочери — когда-нибудь выступить в Китае. И это абсолютно заслуженно. За плечами у Ани уже десятки конкурсов, победы и призовые места на всероссийских и международных фестивалях, участие в крупных музыкальных проектах и выступления на одной сцене с известными артистами. При этом она отлично учится, изучает языки и продолжает много работать над собой», – сообщил глава региона, подчеркнув важность поддержки талантливых северян.

10-е Российско-Китайское ЭКСПО продлится до 21 мая.

