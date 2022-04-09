Кумовство, отсутствие перспектив, условия труда, руководство - что ещё не устраивает и раздражает жителей СЗФО в их работе

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди местных жителей из регионов СЗФО и выяснила, что именно не нравится людям в их работе. Опрос показал, что больше всего жителей на Северо-Западе страны в их работе не устраивает оплата труда: больше половины опрошенных, а именно 62% не довольны этой составляющей работы.

Отсутствие перспектив стало вторым по популярности ответом на вопрос «Что вас не устраивает в вашей работе» - так ответили 45% жителей регионов СЗФО, прошедших опрос. На третьем месте (37%) по числу ответов вариант ответа «Меня не устраивает руководство, коллектив и рабочая атмосфера». В равной степени не устраивают жителей Северо-Запада страны такие моменты в работе как рабочие обязанности, соцпакет, отсутствие корпоративного обучения, а также условия труда.

Интересно, что женщин-респондентов чаще, чем мужчин не устраивает коллектив и руководство, а также социальный пакет. С точки зрения должности исследование показало, что респондентов, находящихся на руководящих провизиях, как правило, не устраивает топ-менеджмент компании или рабочая атмосфера. А вот респонденты, находящиеся на линейных должностях, отметили больше других факторов, которые не нравятся им в работе: уровень зарплаты, отсутствие перспектив, а также рабочие обязанности (подробно на диаграмме).

«Интересны также и варианты ответов, которые попали в раздел «Другое», то есть это ответы, которые респонденты писали сами. Наиболее часто встречаются такие причины, почему жителям СЗФО не нравится их работа: слишком большой объём работы и переработки; бессмысленность выполняемой работы; бестолковое управление со стороны департамента; возможность травм на производстве; многое времени на дорогу; неудобный график работы; двойные стандарты; делаю работу, которую не должен; задержка выплаты зарплаты; коррупция, кумовство; сведение работы к ситуации, когда вся работа, это устранение замечаний или ситуации перманентного аврала; непрофессиональный руководитель; отсутствие границы между работой и остальной жизнью; чёрная зарплата», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.