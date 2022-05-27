«Кумжа-2022» - слушателям Военной академии Генштаба ВС РФ продемонстрировали боевые возможности Северного флота

Для слушателей Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил России в рамках недельных практических занятий на Северном флоте было проведено комплексное учение «Кумжа-2022», в ходе которого силы флота продемонстрировали свои боевые возможности и тактику действий в море. В манёврах было задействовано 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО.

Учение состояло из четырёх основных эпизодов. На первом этапе была проведена отработка отражения нападения диверсионных разведывательных групп условного противника на быстроходных лодках. Базовые тральщики «Соловецкий юнга» и «Ядрин» обеспечили выход из пунктов базирования в море и противоминное охранение отряда кораблей в составе большого противолодочного корабля «Североморск», фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и малого ракетного корабля «Рассвет».

В Баренцевом море был отработан эпизод поиска и атаки подводной лодки корабельной противолодочной ударной группы с участием большого противолодочного корабля «Североморск» и малого противолодочного корабля «Юнга». Они действовали совместно с экипажами Ил-38 и Ка-27ПЛ, отработав применение противолодочного оружия.

Третьим эпизодом стала организация противовоздушной обороны сил флота в море. В ходе него боевые корабли отработали зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы по парашютным мишеням, которые им поставил фронтовой бомбардировщик Су-24.

Завершилось учение эпизодом спасения моряков, терпящих бедствие в море. Его отработали силы отряда поисково-спасательного обеспечения в составе морского буксира «Секстан», водолазного катера «РВК-1230» и водолазного катера «Иван Швец» во взаимодействии с поисково-спасательным вертолётом Ка-27ПС.

После отработки всех эпизодов учения в море корабли прибыли в пункты базирования.

Как сообщает пресс-служба СФ, завершатся практические занятия для слушателей ВАГШ ВС РФ на Северном флоте сегодня. В последний день офицерам будет показана морская десантная подготовка арктической группировки в губе Грязная и современная авиационная техника и оружие армии ВВС и ПВО Северного флота на аэродроме Северомроск-1.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12423265@egNews