Купить просроченные продукты в магазинах станет невозможно

Российская торговля запускает новую технологию, которая автоматически будет проверять сроки годности промаркированных товаров на кассе. Речь идёт о молочных изделиях. Это позволит блокировать просроченный товар на этапе сканирования, люди не смогут его купить.

Первым станет один из крупнейших ритейлеров - компания «Магнит», которая начнёт использовать эту технологию уже в январе. Сеть постепенно, в течение месяца, подключит к реализации этого проекта каждую точку. Об этом «Известиям» рассказали в компании и подтвердили в ЦРПТ (оператор системы маркировки в России).

Новшество дополнит действующую систему по контролю за сроками годности товаров на полках, заметили в пресс-службе торговой сети. Технология поможет избежать продажи просроченной продукции, исключив человеческий фактор, добавили там.

На практике это цифровое решение будет действовать так: из системы маркировки «Честный знак» ритейлер получит информацию о сроке годности товара в момент сканирования марки на кассе. Если система зафиксирует просрочку, то она заблокирует транзакцию и продажа станет технически невозможной. В компании отметили, что такое может случиться, например, когда сотрудники магазина не успели убрать просроченный товар из торгового зала либо человек взял его по ошибке.

С 1 сентября 2022 года все участники оборота молочной продукции должны передавать в систему маркировки фактуру о названии товара, его количестве, сканировать коды маркировки на кассах, напомнила директор департамента спецпроектов ЦРПТ Анна Лазовская. Благодаря этому специалисты могут отслеживать просрочку и блокировать её на кассе.

Цифровую маркировку молочной продукции ввели с 2021 года, с 1 июня она стала обязательной для сыров и мороженого, с 1 сентября - для продукции со сроком годности более 40 суток, с 1 декабря - для товаров с периодом хранения до 40 дней включительно. Сейчас под маркировку в целом подпадают упакованная вода, лекарства, табак, шубы, духи, шины и фотоаппараты.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/