Купят десять квартир для переселения мурманчан из «авариек»

Региональный комитет по конкурентной политике разместил десять электронных аукционов на приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманске.

Заказчиком выступает комитет имущественных отношений города Мурманска. Общая стоимость начальных максимальных цен контрактов составляет более 28 миллионов рублей.

На выделенные деньги предполагается приобрести одну однокомнатную, 4-е двухкомнатных и 5-ть трёхкомнатных квартир.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, подведение итогов электронных аукционов запланировано на 16 октября.