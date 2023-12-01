Кур доллара подскочил на 1,18 рубля, евро укрепляется почти на 1,03 рубля

Центральный Банк России со 2 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 89,7619 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 118,00 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 97,9126 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 102,99 копейки.