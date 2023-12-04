Кур доллара вырос на 91 копейку, евро укрепляется на 66 копеек

Центральный Банк России с 5 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 90,6728 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 91,09 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 98,5768 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 66,42 копейки.