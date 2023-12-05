Кур доллара вырос почти на 91 копейку, евро укрепляется почти на 56 копеек

Центральный Банк России с 6 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 91,5823 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 90,95 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 99,1340 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 55,72 копейки.