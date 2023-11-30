Кур евро упал почти на 77 копеек, доллар теряет 30 копеек

Центральный Банк России с 1 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 88,5819 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 30,22 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,8827 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 76,76 копейки.