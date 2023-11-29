Кур евро вырос на 58 копеек, доллар укрепился на 27 копеек

Центральный Банк России с 30 ноября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 88,8841 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 27,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,6503 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 58,44 копейки.