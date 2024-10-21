Курение — способ не работать, когда все работают, по мнению 4 из 10 некурящих

Курящие коллеги раздражают 4 из 10 некурящих россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по отгам опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Большинство работодателей выделяют специальные помещения для курения классических и электронных сигарет (86 и 77% соответственно). Только в каждой пятой компании вейпы находятся под запретом (19%), обычные сигареты запрещают ещё реже (12%). С каждым годом доли таких компаний становятся всё меньше: пять лет назад запрет на курение электронных сигарет действовал в каждой второй организации (46%), обычных — в каждой пятой (21%).

Сегодня 4 из 10 россиян (41%) уверены, что электронные сигареты более опасны для курильщика, чем классические табачные изделия, в 2019 году так считал только каждый пятый (21%), в прошлом году — каждый третий. Среди некурящих такой точки зрения придерживаются 39%, среди приверженцев обычных сигарет — 56%, а среди вейперов — только 11%.

22% опрошенных считают, что электронные испарители приносят больше вреда окружающим, чем сигареты. 37% оценивают вред одинаково, 18% полагают, что от электронных испарителей меньше вреда. Больше всего сторонников этой точки зрения — среди курильщиков вейпов: 57% из них уверены, что от никотинового пара люди, находящиеся рядом, страдают меньше, чем от дыма сигарет.

Перекуры сослуживцев раздражают 4 из 10 некурящих трудоустроенных россиян: «Курят по 15—20 минут каждый час и работы выходит на полдня»; «Они курят вейпы в общих кабинетах!»; «Почему я должен работать в то время, когда они курят?!» 43% относятся к никотинозависимым коллегам спокойно: «Не пересекаюсь с ними»; «У курильщиков время перекуров вычитается из обеденного». В коллективах, свободных от курения, работает лишь каждый одиннадцатый (9%).

Время проведения опроса: 26 сентября — 16 октября 2024 года.