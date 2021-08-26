Курьер приехал! За год в СЗФО спрос на курьеров вырос почти на 300%

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, что количество вакансии для курьеров, открытых летом 2021 года в регионах СЗФО, выросло в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достигло почти 4000 предложений для местных курьеров.

Чаще всего курьеров нанимали компании из отраслей «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (26%), «Розничная торговля» (15%), «Услуги для бизнеса» (13%), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (9%) и «Услуги для населения» (5%).

Среди регионов СЗФО после Петербурга (почти 3000 новых летних вакансий и прирост более 300%) по числу спроса на курьеров лидирует Калининградская область (почти 200 новых вакансий за лето 2021 и прирост более чем на 400% по сравнению с 2020). На втором месте по числу курьерских вакансий – Ленобласть (почти 150 новых летний вакансий и более 160% прироста). На третьем месте по спросу на курьеров в СЗФО – Мурманская область, здесь работодатели за лето разместили около сотни курьерских вакансий и создали прирост по сравнению с 2020 – более 360%.

Следом почти 100 новых вакансий курьеров за лето разместили работодатели Архангельской области, создав тем самым прирост в 194%.

Компании из Карелии (более 400% прирост спроса на курьеров), Новгородской области (380% прироста) и Коми (214%), а также Псковской области (225% прироста курьерских вакансий по сравнению с летом 2020) также активно искали и нанимали курьерский персонал.

В целом по стране по количеству вакансий для курьеров лидируют Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Реже всего такие вакансии открывали в Чукотском АО, Еврейской АО, Ненецком АО, Республике Алтай и Республике Тыва (буквально единичные случаи).

Среди регионов, вошедших в топ-20 по количеству вакансий, самую высокую зарплату курьерам предлагали в Московской области – 67 тысяч рублей, на втором месте – Петербург – 64500. В среднем по России зарплатное предложение составляет 57 тысяч рублей, а в регионах СЗФО средняя курьерская зарплата на уровне – 50 тысяч. Больше всего (за исключением Петербурга) готовы платить в Ленобласти (около 57 тысяч), а меньше всего в – Псковской области и НАО (около 42 тысяч).