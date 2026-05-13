Исполнилось 6 лет преференциальному режиму ТОР «Столица Арктики»
Мурманская область. Арктика (16+)13.05.26 12:00

Курьерам, машинистам и сварщикам в апреле 2026 года предлагали самые высокие зарплаты в Мурманской области

Эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, провели анализ рынка труда Мурманской области и выяснили, каким работникам работодатели готовы платить больше всех. Рейтинг специализаций возглавили курьеры, машинисты и сварщики. Эти специалисты могут зарабатывать от 184 тысяч рублей в месяц.

В апреле 2026 года медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях в Мурманской области составила 86929 рублей, что на 11851 рубль, или на 16%, больше аналогичного показателя прошлого года. Напомним, в апреле 2025 года медиана была на уровне 75078 рублей.

«Одни из самых высоких зарплат в Мурманской области работодатели предлагают специалистам рабочего и прикладного профиля: курьерам (медианный показатель — 200200 рублей), машинистам (185900 рублей) и сварщикам (184000 рублей). Также в числе лидеров — врачи (170000 рублей) и инженеры ПТО, инженеры-сметчики (139000 рублей). Зарплата 135000 рублей характерна для монтажников, 125400 рублей — для водителей, 122500 рублей — для автослесарей и автомехаников. В десятку наиболее высокооплачиваемых позиций входят упаковщики, комплектовщики (116500 рублей), а также инженеры-энергетики, инженеры-электрики (114500 рублей). В целом предложения для этих специалистов значительно превышают среднерыночный уровень и отражают высокий спрос на рабочие и инженерные компетенции», — комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.

В разрезе профессиональных сфер наибольшие зарплаты в апреле 2026 года в Мурманской области наблюдались у высшего и среднего менеджмента (средняя предлагаемая — 149022 рубля), административного персонала (141465 рублей), а также в сельском хозяйстве (133281 рубль) и в транспорте, логистике и перевозках (130338 рублей).

В топ-10 с наибольшими предлагаемыми зарплатами также входят направления производственного и инфраструктурного сектора экономики: добыча сырья (129348 рублей), домашний обслуживающий персонал (112093 рубля), автомобильный бизнес (110514 рублей), информационные технологии (110366 рублей), строительство и недвижимость (107556 рублей) и производство, сервисное обслуживание (104571 рубль).

Самыми «щедрыми» в вопросе предлагаемых зарплат в апреле 2026 года в СЗФО оказались крупнейшие и северные регионы: Санкт-Петербург (средняя предлагаемая — 92440 рублей), Мурманская область (86929 рублей), Ленинградская область (80735 рублей) и Ненецкий АО (78944 рубля).

Также в число регионов с относительно высокими предложениями входят Республика Коми (77451 рубль), Архангельская область (72209 рублей) и Калининградская область (70059 рублей). Замыкают список Республика Карелия (69387 рублей), Новгородская (65014 рублей), Вологодская (64801 рубль) и Псковская области (63219 рублей).

