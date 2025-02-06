Курьерская зарплата в Мурманской области снова бьёт рекорды

Аналитика по итогам января 2025 года показывает, что пока компании Мурманской области продолжают увеличивать предлагаемый доход в вакансиях для курьеров. Так, сейчас местные компании в среднем готовы платить курьеру при полной загрузке в месяц 134 тысяч рублей.

Аналитики hh.ru выяснили, насколько выросли зарплаты в вакансиях для курьеров в регионе за последние 4 года. Прирост оказался более 500%, или более 112 тысяч рублей. Максимальные значения возможного дохода также существенно выросли.

По итогам за 2024 год курьеры вновь вошли в рейтинг самых востребованных профессий в Мурманской области, заняв 10-е место. За весь прошлый год местные компании искали более 800 курьеров, увеличив спрос на них сразу на 46%. Подобный колоссальный спрос на дефицитном рынке труда толкает вверх и предлагаемую зарплату: с помощью высокого предлагаемого дохода компании могут быстро найти нужного работника. Данный тренд активно развивается последние годы и наиболее ярко проявляется на примере курьеров, предлагаемые зарплаты которых обгоняют средний доход местного жителя более чем на 58 тысяч рублей.

Между тем многие эксперты рынка труда задаются вопросом, а продолжится ли зарплатная гонка в 2025 году?

Аналитика по итогам января 2025 года показывает, что пока компании Мурманской области продолжают увеличивать предлагаемый доход в вакансиях для курьеров. Так, сейчас местные компании в среднем готовы платить курьеру при полной загрузке в месяц 134 тысяч рублей. Это на 20 тысяч больше, чем в январе 2024-го, на 79 тысяч больше, чем в начале 2023-ем, на 72 тысячи больше, чем в 2022-ом, а также на 112 тысяч больше, чем в начале 2021 года.

Выросли и максимальные зарплаты, которые могут заработать курьеры в Мурманской области: с 55 тысяч в 2021-ом до 189,5 тысячи в 2025 году (наглядно на диаграмме).