Куриные яйца и велосипеды лидируют в апреле по росту цен

Как сообщает Мурманскстат, в апреле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наибольшее увеличение цен в Мурманской области отмечено на яйца (на 10,4%), плодоовощную продукцию (на 9,6), крупу и бобовые (на 6,5), сахар-песок (на 5,7), макаронные изделия (на 2,7), водку (на 1,9), варёные колбасы, чай (на 1,5), маргарин, рыбные консервы (на 1,4), мясные полуфабрикаты (на 1,2), говядину (на 1,1), мясные консервы (на 0,9%).

Снизились цены на муку (на 1,2%), сельди (на 0,4%).

По группам непродовольственных товаров более всего подорожали велосипеды (на 3,7%), медицинские товары (на 2,9), товары для физической культуры, спорта и туризма (на 2,6), моющие и чистящие средства (на 1,4), металлическая посуда и металлические предметы домашнего обихода (на 1,1), бумажно-беловые товары, товары для животных, телерадиотовары (на 0,9%).

Подешевели садоводческие товары (на 1,3%), средства связи (на 0,8%).

Среди услуг возросла абонентская плата за пакет услуг сотовой связи (на 3,5%), стоимость установки пластиковых окон (на 2,7), услуг железнодорожного и воздушного транспорта (соответственно на 1,5 и 1,3), прививки животного (на 1,3), замены элементов питания в наручных часах (на 0,9%).