Мурманская область. Арктика (16+)04.07.22 17:30
Курировать вопросы организации охраны лесов от пожаров будет Эрик Хисматуллин в статусе заместителя губернатора Мурманской области
Сегодня на оперативном совещании Андрей Чибис сообщил, что Эрик Хисматуллин становится заместителем губернатора Мурманской области. Глава региона напомнил, что он недавно принял под своё руководство комитет по обеспечению безопасности населения и уже блестяще зарекомендовал себя в этом качестве.
Основная зона ответственности нового заместителя губернатора – взаимодействие с правоохранительными органами и вооруженными силами – будет расширена, он также будет курировать Министерство природных ресурсов и экологии в части организации охраны лесов от пожаров на землях лесного фонда.
«Уверен, что Эрик Ильдусович несомненно справится со всеми поставленными задачами», – подчеркнул губернатор.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/
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Инга
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STariK
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FariSei
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