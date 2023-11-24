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Мурманская область. Арктика (16+)24.11.23 10:45

Курорт «Большой Вудъявр» одержал победу в номинации «Лучший курорт в черте города» II Национальной премии «Горы России»

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей II Национальной премии «Горы России». В номинации «Лучший в России горнолыжный курорт в черте города» одержал победу горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» (г. Кировск, Мурманская область).

«Премия стала одним из главных ориентиров для тех, кто не представляет свой отдых без лыж или сноуборда, своеобразным знаком качества для горнолыжных курортов и проводится ежегодно», – подчеркнул председатель Комитета по туризму Мурманской области отметил Александр Елисеев.

Важно отметить, что среди участников не только известные и популярные горные и горнолыжные курорты, но и региональные, обладающие большим потенциалом развития.

В 2023 году премия включает 30 номинаций, победители определены по результатам народного онлайн-голосования, которое с каждым годом охватывает все большее число россиян.

В этом году заявки на участие в премии подали 350 номинантов – горные и горнолыжные курорты, отели, туроператоры из 8 федеральных округов, среди них представители нашего региона, где уделяется большое внимание активным видам отдыха и развитие туристического направления является значимым фактором для развития территории.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» является одной из главных точек притяжения туристов в Мурманскую область. 5 ноября Кировск первым в России открыл сезон катания 2023-2024.

В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», а также стратегического плана «На Севере – жить» на горнолыжном курорте была установлена система искусственного оснежения для горнолыжных трасс, это позволило сделать относительно фиксированным открытие горнолыжного сезона в Хибинах. Объём привлеченных федеральных средств составил более 300 млн рублей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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