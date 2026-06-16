Цены на нефть умеренно снижаются во вторник после падения до минимумов с начала марта накануне на ожиданиях завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Как пишет finmarket.ru, президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования ближневосточного кризиса, сообщил в понедельник портал «Axios» со ссылкой на источник. Ожидается, что официальная церемония подписания документа состоится 19 июня.

Тем временем глава Белого дома заявил по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что Ормузский пролив уже частично открыт и будет полностью открыт в пятницу. Трамп также обратил внимание на то, что за проход судов через эту водную артерию пошлины взиматься не будут.

Участники рынка ждут обнародования деталей меморандума и оценивают сроки нормализации поставок нефти из стран Персидского залива.

«Пока детали не прояснятся, рынок, вероятно, будет проявлять сдержанность в отношении дальнейшего снижения премии за риск», - полагает аналитик «KCM Trade» Тим Уотерер.

Эксперт «IG» Тони Сикамор в свою очередь отмечает, что восстановление поставок энергоресурсов до предкризисных уровней будет нелёгкой задачей. «Разминирование, возобновление полного страхового покрытия морских перевозок и обеспечение достаточно комфортных условий для того, чтобы суда и операторы вернулись в залив, потребуют времени - равно как и восстановление приостановленной добычи и поврежденной региональной инфраструктуры», - пишет он.

Курс американского доллара повышается к евро и фунту стерлингов, слабо дешевеет к японской иене.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое начнётся позднее во вторник и завершится вечером 17 июня. Оно станет первым для Кевина Уорша в качестве главы американского ЦБ. Аналитики и участники рынка в основном полагают, что ФРС сохранит ключевую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75%. Особый интерес для инвесторов будут представлять сигналы Федрезерва относительно его дальнейшей политики, а также оценки перспектив американской экономики и инфляции в США.

Банк Англии обнародует итоги очередного заседания в четверг, 18 июня. Эксперты ожидают, что британский регулятор также не будет менять базовую ставку.

Между тем Банк Японии во вторник ожидаемо повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 1% годовых. Это максимальный уровень более чем за 30 лет (с сентября 1995 года).

Евро по данным на 9.20 мск снизился на 0,11% и торгуется на уровне $1,1577 по сравнению с $1,1590 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта уменьшился на 0,15% - до $1,3394 против $1,3414 в понедельник. Стоимость американской валюты в паре с иеной снизилась всего на 0,04% и составляет 160,28 иены против 160,34 иены накануне. Доллар в паре с офшорным юанем торгуется на уровне 6,7632 юаня по сравнению с 6,7594 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,15%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,05%.

DXY стабилизировался выше отметки 99,7 пункта. Накануне индекс опускался ниже 99,4 пункта на оптимизме по поводу достижения Вашингтоном и Тегераном договоренностей об урегулировании ближневосточного конфликта, повысившем аппетит инвесторов к риску и снизившим спрос на защитные активы, к которым относят валюту США.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,26/76,88 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 178 копеек, средний курс продажи упал на 83 копейки. Лучшие курсы покупки составили 75,7-75,6 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 75,51-75,61 рубля за доллар.

Китайский юань слегка подрастает в начале торгов на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль немного понижается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,6585 рубля (+0,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,62 копейки ниже уровня действующего официального курса.