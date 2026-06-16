По инициативе региональных депутатов, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, будут освобождены от оплаты транспортного налогаНесмотря на непростые погодные условия: состоялись соревнования по парусному спорту
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.06.26 10:30

Курс американского доллара повышается к евро и фунту стерлингов

Цены на нефть умеренно снижаются во вторник после падения до минимумов с начала марта накануне на ожиданиях завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Как пишет finmarket.ru, президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования ближневосточного кризиса, сообщил в понедельник портал «Axios» со ссылкой на источник. Ожидается, что официальная церемония подписания документа состоится 19 июня.

Тем временем глава Белого дома заявил по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что Ормузский пролив уже частично открыт и будет полностью открыт в пятницу. Трамп также обратил внимание на то, что за проход судов через эту водную артерию пошлины взиматься не будут.

Участники рынка ждут обнародования деталей меморандума и оценивают сроки нормализации поставок нефти из стран Персидского залива.

«Пока детали не прояснятся, рынок, вероятно, будет проявлять сдержанность в отношении дальнейшего снижения премии за риск», - полагает аналитик «KCM Trade» Тим Уотерер.

Эксперт «IG» Тони Сикамор в свою очередь отмечает, что восстановление поставок энергоресурсов до предкризисных уровней будет нелёгкой задачей. «Разминирование, возобновление полного страхового покрытия морских перевозок и обеспечение достаточно комфортных условий для того, чтобы суда и операторы вернулись в залив, потребуют времени - равно как и восстановление приостановленной добычи и поврежденной региональной инфраструктуры», - пишет он.

Курс американского доллара повышается к евро и фунту стерлингов, слабо дешевеет к японской иене.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое начнётся позднее во вторник и завершится вечером 17 июня. Оно станет первым для Кевина Уорша в качестве главы американского ЦБ. Аналитики и участники рынка в основном полагают, что ФРС сохранит ключевую процентную ставку в диапазоне 3,5-3,75%. Особый интерес для инвесторов будут представлять сигналы Федрезерва относительно его дальнейшей политики, а также оценки перспектив американской экономики и инфляции в США.

Банк Англии обнародует итоги очередного заседания в четверг, 18 июня. Эксперты ожидают, что британский регулятор также не будет менять базовую ставку.

Между тем Банк Японии во вторник ожидаемо повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 1% годовых. Это максимальный уровень более чем за 30 лет (с сентября 1995 года).

Евро по данным на 9.20 мск снизился на 0,11% и торгуется на уровне $1,1577 по сравнению с $1,1590 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта уменьшился на 0,15% - до $1,3394 против $1,3414 в понедельник. Стоимость американской валюты в паре с иеной снизилась всего на 0,04% и составляет 160,28 иены против 160,34 иены накануне. Доллар в паре с офшорным юанем торгуется на уровне 6,7632 юаня по сравнению с 6,7594 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,15%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,05%.

DXY стабилизировался выше отметки 99,7 пункта. Накануне индекс опускался ниже 99,4 пункта на оптимизме по поводу достижения Вашингтоном и Тегераном договоренностей об урегулировании ближневосточного конфликта, повысившем аппетит инвесторов к риску и снизившим спрос на защитные активы, к которым относят валюту США.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 75,26/76,88 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 178 копеек, средний курс продажи упал на 83 копейки. Лучшие курсы покупки составили 75,7-75,6 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 75,51-75,61 рубля за доллар.

Китайский юань слегка подрастает в начале торгов на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль немного понижается на фоне дешевеющей нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,6585 рубля (+0,55 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,62 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.06.26 13:09
Участники проекта ОБЯЗАНЫ побывать на всех ключевых точках - 2013 Кольская сверхглубокая, МСФ, Рыбокомбинат, Мясокомбинат, ДСК, Свинокомплексы, Птицефабрики, зверофермы и т.д., там теперь тишина...
Комментарий к новости:«Туризм для своих»: по поручению губернатора программа бесплатных экскурсий по региону для северян стартует с 12 июня
Д.О Вернер
02.06.26 11:45
Странно, 40 лет назад об этом никто не знал "... 293-ю годовщину со дня образования... " Северного флота... Из обзора от ИИ - СФ официально создан 1 июня 1933 года... исторические корни военно-морског
Комментарий к новости:Командующий Северным флотом поздравил подчиненных с 293-й годовщиной флота и началом летнего периода обучения
Максим
01.06.26 20:30
В любом виде Спорта, если это Спорт, необходима физическая подготовка и определённые навыки.
Комментарий к новости:В областном центре провели первые официальные региональные соревнования «Арктический падел»
-Правовая консультация (18+)Защитникам Отечества и их родным намерены предоставить новые льготы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире16:05«Королева». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Чиновники и топ-менеджеры или футболисты и блогеры: мужчины и женщины расходятся в выборе переоцененных профессии-PRO Валюту (16+)Курс американского доллара повышается к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Управляющие компании под контролем: на оперативном совещании озвучили первые результаты превентивных рейдов в Мурманске-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Налогоплательщиков освободят от штрафов, если они не подали или несвоевременно подали декларацию 3-НДФЛ, но оплатили все налоги
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять