Курс американского доллара умеренно повышается к основным мировым валютам

Цены на нефть уверенно повышаются утром в среду после падения до минимумов почти за пять лет накануне. Как отмечает finmarket.ru, цены на нефть упали до минимумов с февраля 2021 года во вторник на фоне сигналов относительно прогресса в усилиях по урегулированию конфликта на Украине и ожиданий избытка предложения на рынке.

Поддержку рынку нефти в среду оказывают новости о том, что президент США Дональд Трамп распорядился применить режим блокады в отношении всех нефтяных танкеров, которые находятся под санкциями и направляются в Венесуэлу или из неё, а также объявил о признании нынешних властей этой страны иностранной террористической организацией. Американский лидер пообещал, что военная активность США вокруг Венесуэлы будет усиливаться.

Эти заявления усилили опасения относительно стабильности поставок венесуэльской нефти.

Аналитики отмечают, что предложение на нефтяном рынке остаётся достаточным, однако, если режим блокады будет сохраняться длительное время, цены на нефть могут продолжить подъём.

В ходе сегодняшних торгов курс американского доллара умеренно повышается в парах с евро, фунтом стерлингов и японской иеной.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,26%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,16%.

Как показали опубликованные накануне данные министерства труда США, количество рабочих мест в экономике страны в ноябре увеличилось на 64 тысячи. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит «Trading Economics», ожидали повышения на 50 тысяч. В октябре число рабочих мест сократилось на 105 тысяч, что стало самым значительным падением с декабря 2020 года.

Безработица в США в ноябре достигла 4,6% - максимума за четыре года. В сентябре она находилась на отметке 4,4%, и эксперты не ожидали изменения. Данные об уровне безработицы в октябре не были опубликованы, поскольку сбор этой информации надолго прерывался из-за шатдауна.

Статданные укрепили ожидания того, что Федеральная резервная система в 2026 году снизит базовую процентную ставку минимум на 50 базисных пунктов. Прогноз самого Федрезерва, обнародованный на прошлой неделе, предполагал сокращение всего на 25 б.п.

Завтра будет опубликован ноябрьский отчёт о динамике потребительских цен в США, который позволит инвесторам скорректировать представление о перспективах денежно-кредитной политики американского ЦБ.

Внимание рынка в четверг также будет направлено на заседания Европейского центрального банка и Банка Англии. Эксперты ожидают, что ЕЦБ оставит ключевые ставки без изменений, тогда как британский регулятор может опустить базовую ставку на 25 б.п. на фоне экономической стагнации и роста безработицы.

В пятницу пройдёт заседание Банка Японии, от которого ожидают повышения ключевой ставки на 25 б.п.

По состоянию на 9.13 мск за евро давали $1,1725 по сравнению с $1,1747 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару на то же время опустилась до $1,3384 с $1,3423 по итогам торгов во вторник. Курс доллара к иене к 9.12 мск составил 155,25 иены против 154,72 иены накануне. Пара доллар/офшорный юань торгуется на уровне 7,0390 юаня по сравнению с 7,0360 юаня по итогам предыдущей сессии.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,54/86,47 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 213 копеек, средний курс продажи вырос на 251 копейку. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 81,49-81,59 рубля за доллар.

Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже. Рубль немного дешевеет, несмотря на рост нефти. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,283 рубля (+2 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,63 копейки выше уровня действующего официального курса.