Курс американской валюты выше 100 рублей, впервые с 14 августа

Цены на нефть эталонных марок опускаются утром во вторник после падения до минимумов за три недели накануне.

Как пишет finmarket.ru, главным негативным фактором для сырьевых рынков в понедельник стало укрепление доллара на новостях о том, что правительство США сумело избежать шатдауна, а также на опасениях новых повышений ставки Федрезерва. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, находится на максимуме с прошлого ноября.

«Снижение цен на нефть очень слабо связано с фундаментальными показателями и вызвано ростом доходности гособлигаций США и укреплением доллара, - написал Уоррен Паттерсон из «ING». - Я думаю, что у котировок есть потенциал к дальнейшему росту».

Нефть активно росла летом и до сих пор получает поддержку за счёт опасений по поводу предложения топлива на мировом рынке, отметил старший рыночный стратег «SIA Wealth Management» Колин Чешински. «В то же время, с технической точки зрения нефть перекуплена, и, кажется, начинается фаза коррекции», - добавил он.

Внимание инвесторов сейчас направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду.

По данным Московской биржи, доллар США начал торги небольшим ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 99,89 рубля (+12,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). По итогам 3-й минуты доллар усилил рост и превысил отметку в 100 рублей: стоимость доллара составила к этому моменту 100,11 рубля, что на 34,5 копейки выше уровня предыдущего закрытия. Через час торгов доллар опять перешёл к умеренному росту, евро дешевеет.

Рубль стабилен на фоне низкой активности инвесторов.

К 8.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» составил 99,9108 рубля. По отношению к последней сделке в понедельник доллар прибавил 14,58 копейки. Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 36,51 копейки и составил 104,5849 рубля.

К официальному курсу американская валюта выросла на 1,43 рубля, евро - на 71,69 копейки.

Курс рубля в начале торгов снижается против доллара и юаня: курс американской валюты к текущему моменту выше 100 рублей, впервые с 14 августа, китайской – растёт до 13,65 рубля, следует из данных Московской биржи.