Курс доллар США слабо повышается к основным мировым валютам

Цены на нефть повышаются утром в пятницу после умеренного роста в четверг. Как отмечает finmarket.ru, фьючерсы на Brent и WTI могут снизиться по итогам четвертого месяца подряд. Давление на рынок последние месяцы оказывают опасения избытка предложения на рынке.

Между тем, некоторую поддержку ценам на нефть оказывают ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США. Смягчение денежно-кредитной политики обычно способствует росту экономики и спроса на энергоносители.

Инвесторы продолжают следить за усилиями по урегулированию российско-украинского конфликта, а также ждут очередной встречи министров стран ОПЕК+, которая пройдёт в воскресенье.

Министры стран ОПЕК+ на предстоящей встрече вряд ли будут обсуждать квоты по добыче нефти, а сосредоточатся на обсуждении «максимальных устойчивых мощностей по добыче», сообщили «Интерфаксу» источники, знакомые с ситуацией.

Электронные торги на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) были приостановлены из-за технического сбоя. По последним доступным данным (на 6.47 мск) контракты на WTI на январь торговались по $59,08 за баррель. В четверг основные торги на NYMEX не проводились из-за праздника в США. В среду эти фьючерсы завершили сессию на отметке $58,65 за баррель.

Курс доллара США слабо повышается в парах с евро, фунтом стерлингов и иеной утром в пятницу.

Влияние на динамику американской валюты оказывает рост ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на заседании в декабре, а также в следующем году. Укреплению этих ожиданий поспособствовали сообщения СМИ о том, что экономический советник Белого дома Кевин Хассетт стал главным претендентом на пост следующего председателя Федрезерва. Хассетта считают сторонником смягчения денежно-кредитной политики, отмечает «Trading Economics».

Рынок оценивает вероятность уменьшения ставки ФРС на заседании 9-10 декабря в 84,7% против 39,1% неделей ранее, по данным «CME FedWatch». В следующем году трейдеры прогнозируют три снижения базовой ставки.

Евро по данным на 9.18 мск снизился к доллару на 0,07% и торгуется на уровне $1,1588 по сравнению с $1,1596 на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фунта к доллару уменьшилась на 0,09% - до $1,3228 против $1,3240 накануне. Доллар подрос к иене на 0,06% - до 156,41 иены со 156,31 иены на закрытие сессии в четверг. Курс доллара в паре с офшорным юанем составляет 7,0731 юаня по сравнению с 7,0739 юаня накануне.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет 0,03%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,06%.

С начала недели DXY опустился примерно на 0,5% и может завершить её самым сильным падением с конца июля.

По состоянию на 10.00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,95/84,17 рубля за доллар. По сравнению с предыдущим днём средний курс покупки вырос на 191 копейку, средний курс продажи вырос на 106 копеек. Лучшие курсы покупки составили 90,4-90,3 рубля за доллар, лучшие курсы продажи 80,48-80,58 рубля за доллар.

Китайский юань дорожает на Московской бирже при открытии торгов в пятницу. Рубль дешевеет в рамках коррекции после того, как накануне обновил максимум с середины октября. Давление на его котировки также оказывает снижение спроса на рублевую ликвидность в последний день налоговых выплат месяца. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 25 и 28 ноября в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0565 рубля (+4,85 копейки к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,15 копейки выше уровня действующего официального курса.