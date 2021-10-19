Мировые цены на нефть во вторник утром растут на опасениях кризиса энергоресурсов, свидетельствуют данные торгов.

На рынке нефти сегодня утром продолжается положительная динамика, поскольку инвесторы оценивают риски энергетического кризиса. В понедельник цена нефти марки Brent достигла рекордного показателя в 86 долларов за баррель впервые с 4 октября 2018 года.

Как пишет 1prime.ru, такому ралли на рынке «чёрного золота» способствует рост спроса при недостатке предложения. Кроме того, скачки цен на газ при его нехватке в Европе также знаменуют обострение ситуации с энергоресурсами. Ещё в начале августа расчётная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. С 6 октября цены на газ на мировом рынке начали снижаться, достигнув исторического максимума на уровне 1937 долларов за тысячу кубометров.

По словам старшего аналитика рынка «The Price Futures Group» Фила Флинна, которые приводит газета «Wall Street Journal», на рынке нефти, вероятно, будет наблюдаться рост волатильности из-за недавних многолетних максимумов цен.

Сегодня утром курс доллара к другим основным мировым валютам снижается на уменьшении доходности госбондов США, что не благоприятствует спросу на американскую валюту, свидетельствуют данные торгов.