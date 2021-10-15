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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.21 10:30

Курс доллара к евро и иене не показывает единой динамики

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне роста спроса на неё, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, на рынке нефти сегодня утром наблюдается положительная динамика на фоне роста спроса на «чёрное золото», чему способствовал рост цен на природный газ.

«Цены на природный газ могут увеличить спрос на нефть среди производителей электроэнергии, что привело к повышению цен на нефть», — сообщили газете «Wall Street Journal» аналитики «Phillip Securities Research».

Кроме того, по данным СМИ, Саудовская Аравия отклонила призывы к дополнительным поставкам ОПЕК+, что также способствовало росту цен на нефть.

Сегодня утром курс доллара к евро и иене не показывает единой динамики на фоне разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов.

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