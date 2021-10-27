Мировые цены на нефть в среду утром снижаются на данных Американского института нефти (API) об увеличении её запасов, свидетельствуют данные торгов.

По данным API, недельные запасы «чёрного золота» в стране выросли на 2,3 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали роста лишь на 1,7 миллиона баррелей.

Как сообщает 1prime.ru, по словам аналитиков ANZ, которые приводит газета «Wall Street Journal», инвесторы, вероятно, будут внимательно следить за предстоящими переговорами между Ираном и Европейским союзом, которые в конечном итоге могут помочь возобновить ядерную сделку с Ираном.

Одним из главных событий для нефтяных трейдеров станет заседание ОПЕК+ на следующей неделе, в четверг. «На следующей неделе состоится заседание ОПЕК+, на котором участники обсудят, увеличивать ли добычу больше, чем запланировано в соответствии с текущим соглашением о поставках», — добавили эксперты.

Курс доллара к основным мировым валютам опускается в среду утром в рамках некоторой коррекции, инвесторы продолжают ожидать статистику по экономике США за третий квартал, свидетельствуют данные торгов.