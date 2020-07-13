Курс доллара к основным мировым валютам снижается

Мировые цены на нефть сегодня утром показывают снижение, новости о планах ОПЕК+ по добыче сдерживают настроения трейдеров, свидетельствуют данные торгов.

Ранее газета «Wall Street Journal» сообщила о возможном намерении ОПЕК+ с августа начать наращивать добычу нефти на фоне сигналов восстановления спроса. Саудовская Аравия и большинство других участников альянса поддерживают ослабление сокращений, отметило издание.

Напомним, новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. Далее объём сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчёта взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

Рынки ожидают и встречи комитетов ОПЕК+. На 14 июля запланировано заседание технического комитета экспертов ОПЕК+ (JTC), а на 15 июля — министерского мониторингового комитета (JMMC).

«Запланированное ослабление снижения добычи ОПЕК+ в следующем месяце и вероятное восстановление добычи в США может усилить давление со стороны предложения», — приводит агентство «Рейтер» мнение старшего стратега по мировым рынкам «AxiCorp» Стивена Иннеса.

А в это время курс доллара к основным мировым валютам опускается, инвесторы ожидают старта сезона корпоративных отчётностей на этой неделе, который покажет, как пандемия коронавируса отразилась на финрезультатах компаний, свидетельствуют данные торгов.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 70,5713 рубля. По отношению к последней сделке 11 июля доллар снизился на 15,62 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 65,85 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» увеличился к последней сделке на 10,26 копейки и составил 79,9826 рубля. Однако к официальному курсу евро снизился на 28,63 копейки.