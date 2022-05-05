В Мурманске прошла первая репетиция военного парадаВ центре Мурманска вводятся ограничения движения автотранспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)05.05.22 10:30

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года

Нефтяные цены продолжают расти сегодня после 5-процентного скачка накануне на фоне планов введения Евросоюзом эмбарго на импорт топлива из России. В центре внимания трейдеров - заседание ОПЕК+, по итогам которого, как ожидается, будет принято решение о небольшом наращивании добычи.

Как пишет finmarket.ru, эксперты технического комитета ОПЕК+ рекомендовали придерживаться плана альянса по увеличению в июне квоты добычи нефти на 432 тысячи баррелей в сутки, сообщили «Интерфаксу» источники, знакомые с ситуацией.

Сегодня в 14.00 мск состоится министерский комитет ОПЕК+, который рассмотрит отчёт техкомитета, и даст рекомендации для полноформатной встречи министров ОПЕК+. Она намечена на 14.30 мск.

Как заявила вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕК в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти странами ЕС.

Агентство «Bloomberg» также сообщило, что европейские страны могут запретить своим компаниям оказывать России услуги при транспортировке её нефти, в том числе услуги страхования.

«Подъём рынка гораздо слабее того, что стоило бы ожидать в связи с возможностью столь серьёзного снижения предложения нефти», - отмечает аналитик по сырьевому сектору «Australia & New Zealand Banking Group» Дэниел Хайнс. «Санкции, вероятно, приведут к сокращению предложения в обозримом будущем при том, что Китай возьмёт под контроль нынешнюю вспышку COVID-19 и смягчит ограничения. Это создаст сложную ситуацию на рынке», - приводит слова Хайнса «Bloomberg».

А в это время доллар США укрепляется к евро, иене и фунту. Как сообщалось, Федеральная резервная система (ФРС) повысила базовую процентную ставку по итогам заседания 3-4 мая на 50 базисных пунктов (б.п.), до 0,75-1% годовых. Ставка была поднята сразу на 50 б.п. впервые с 2000 года.

Курс рубля переходит к росту относительно доллара в начале торгов четверга и прибавляет к евро на Московской бирже, валюта США краткосрочно провалилась ниже 66 рублей, а европейская — находится ниже 70 рублей.

Курс доллара расчётами «завтра» на 10.11 мск снижается на 7 копеек, до 66,23 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 69,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее доллар «проваливался» до 65,31 рубля — минимума с марта 2020 года, хотя с утра он максимально дорожал почти до 67 рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области за неделю упал спрос на работников из сферы искусства и масс-медиа - обзор рынка труда за неделю по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
Комментарий к новости:На старейшем предприятии Мурманска запустили новое автоматическое производство банок для рыбной продукции
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:05«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:30«На пределе. Испытания». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За прошедшую неделю снизились оптовые цены на треску, сельдь,-PRO Валюту (16+)Курс доллара на Московской бирже упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в апреле на 30,6%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 5 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Позвонивших по «112» опросят за 75 секунд
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика