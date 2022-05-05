Курс доллара на Московской бирже упал ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года

Нефтяные цены продолжают расти сегодня после 5-процентного скачка накануне на фоне планов введения Евросоюзом эмбарго на импорт топлива из России. В центре внимания трейдеров - заседание ОПЕК+, по итогам которого, как ожидается, будет принято решение о небольшом наращивании добычи.

Как пишет finmarket.ru, эксперты технического комитета ОПЕК+ рекомендовали придерживаться плана альянса по увеличению в июне квоты добычи нефти на 432 тысячи баррелей в сутки, сообщили «Интерфаксу» источники, знакомые с ситуацией.

Сегодня в 14.00 мск состоится министерский комитет ОПЕК+, который рассмотрит отчёт техкомитета, и даст рекомендации для полноформатной встречи министров ОПЕК+. Она намечена на 14.30 мск.

Как заявила вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕК в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ считает необходимым запретить импорт всей российской нефти странами ЕС.

Агентство «Bloomberg» также сообщило, что европейские страны могут запретить своим компаниям оказывать России услуги при транспортировке её нефти, в том числе услуги страхования.

«Подъём рынка гораздо слабее того, что стоило бы ожидать в связи с возможностью столь серьёзного снижения предложения нефти», - отмечает аналитик по сырьевому сектору «Australia & New Zealand Banking Group» Дэниел Хайнс. «Санкции, вероятно, приведут к сокращению предложения в обозримом будущем при том, что Китай возьмёт под контроль нынешнюю вспышку COVID-19 и смягчит ограничения. Это создаст сложную ситуацию на рынке», - приводит слова Хайнса «Bloomberg».

А в это время доллар США укрепляется к евро, иене и фунту. Как сообщалось, Федеральная резервная система (ФРС) повысила базовую процентную ставку по итогам заседания 3-4 мая на 50 базисных пунктов (б.п.), до 0,75-1% годовых. Ставка была поднята сразу на 50 б.п. впервые с 2000 года.

Курс рубля переходит к росту относительно доллара в начале торгов четверга и прибавляет к евро на Московской бирже, валюта США краткосрочно провалилась ниже 66 рублей, а европейская — находится ниже 70 рублей.

Курс доллара расчётами «завтра» на 10.11 мск снижается на 7 копеек, до 66,23 рубля, курс евро — на 49 копеек, до 69,95 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее доллар «проваливался» до 65,31 рубля — минимума с марта 2020 года, хотя с утра он максимально дорожал почти до 67 рублей.