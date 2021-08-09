Курс доллара немного растёт по отношению к евро

Нефтяные цены резко опускаются в ходе сегодняшних торгов. По итогам предыдущей недели цены продемонстрировали самое существенное падение за несколько месяцев. Фьючерсы на Brent потеряли более 6%, фьючерсы на WTI - около 7%.

Как пишет finmarket.ru, давление на нефтяной рынок продолжают оказывать растущие тревоги по поводу быстрого распространения нового штамма коронавируса «дельта», которое может привести к ослаблению спроса на топливо в мире, пишет «Trading Economics».

В Китае в минувшую пятницу было выявлено 125 новых случаев заражения, что стало максимальным показателем с середины января, при этом власти страны, как сообщается, вводят новые ограничения, в том числе отменяют авиарейсы, ограничивают движение общественного транспорта и услуги такси в ряде наиболее пострадавших регионов и предостерегают жителей 46 городов от путешествий.

Аналитики «ANZ» называют ограничения в Китае, который является вторым по величине в мире потребителем нефти, одним из основных факторов, приводящих к неопределенности в отношении прогноза спроса.

Тем временем в США в выходные было выявлено более 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым высоким показателем за шесть месяцев.

Чиновники из системы здравоохранения Соединенных Штатов предупредили, что рост числа заболевших, а также летальных исходов продолжит ускоряться, если темпы вакцинации не будут увеличены, пишет «Associated Press».

Рубль на утренней сессии теряет четверть стоимости. На прошлой неделе российская валюта в паре с долларом консолидировалась вокруг отметки 73, соответственно, должен быть выход после консолидации. Драйверов роста рубля нет никаких, а поводы для его снижения вполне весомый – это не только негативный внешний фон, но увеличенный объём покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Стоимость доллара к основным мировым валютам слабо меняется в понедельник утром, инвесторы проявляют осторожность на фоне коронавирусных рисков, свидетельствуют данные торгов.