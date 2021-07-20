Курс доллара незначительно меняется к другим мировым валютам

Мировые цены на нефть во вторник утром вышли в небольшой плюс в рамках коррекции после падения в понедельник сразу на 6%, свидетельствуют данные торгов. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,26% — до 66,52 доллара за баррель, августовские фьючерсы на WTI — на 0,15%, до 66,52 доллара.

Как сообщает 1prime.ru, в понедельник на сырьевых и фондовых рынках наблюдалась масштабная волатильность. Нефтяные цены упали с 73 и 71 доллара за баррель Brent и WTI примерно до 69 и 67 долларов за баррель соответственно. Падение было связано с решениями ОПЕК+ и коронавирусными рисками.

ОПЕК+ в выходные договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти до конца 2022 года и ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

Основные опасения по коронавирусу сейчас связаны с распространением в мире нового, более заразного штамма «дельта». При этом в Великобритании с понедельника были сняты все карантинные ограничения, а в Токио с 23 июля по 8 августа пройдёт Олимпиада. Инвесторов беспокоят перспективы восстановления экономики и нефтяного спроса в условиях продолжения пандемии.

Рубль сегодня утром после значительных колебаний на старте торгов стабилизировался к доллару и евро недалеко от уровней предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи. А курс доллара в это же время незначительно меняется к другим мировым валютам после роста в понедельник, свидетельствуют данные торгов.